Déménagement ALI-SABIEH (15 000 FD) à Djibouti

Voyagez avec le mini bus de Zakaria

-Déménagement ALI-SABIEH : 15 000 FDJ

-Déménagement poste GALILEH : 17 000 FDJ

-Déménagement Arta : 10 000 FDJ



Responsable : Zakaria

(propriétaire et chauffeur du mini-bus OTTAWA)



Voyages jusqu’à 12 personnes + chargement matériels et valises.



NB : Possibilités de déplacements dans les autres régions aussi(Arta, Tadjourah, Obock, Randa, etc...)



Prix: 15 000 FDJ



Téléphone: 7785809

