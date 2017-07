Demande de travail à Djibouti

objet : demande d’emploi

p.j. : curriculum vitae, attestations des stages, carte d’identité.

monsieur le directeur,

etant actuellement à la recherche d’emploi, je me permets de déposer ma candidature à votre service.

en effet, je suis une jeune djiboutienne titulaire bac+2 d’un deug statistique de traitement d informatique de donnee (stid) auquel j’ai obtenu auprès de l’université de djibouti, c’est pour cela que je me suis proprement tourner vers votre service dans le secteur d’activité qui correspond parfaitement à mes désires et mes aspirations professionnelles futurs. je suis actuellement à la recherche d’un emploi.

je tiens aussi à vous informer que je possède des expériences que j’ai accueilli auprès d’une conseiller technique du ministre de la sante en charge du service d’information sanitaire(sis).

j’ai bénéficié des connaissances durant mes années des études à l’université de djibouti.

par ailleurs, je suis une personne honnête, compréhensible, disponible qui apprécie le travail en équipe. je serais gratifié de pouvoir parfait à mes connaissances en intégrant dans votre équipe en tant que employeur.

je serais heureuse strictement polyvalente de soutenir a mes compétences acquises à la cour de mon profond émotion vive portant à admirer de votre coté de travail.

mon curriculum vitae, vous donnera plus d’information. je me mets à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaitez savoir lors de l’entretien.

dans l’attende de votre réponse, je vous salue l’expression de mon plus profond respect.



nom : fatouma nour houffaneh

adresse : balbala ,4e arrondissement t9 intéressée

