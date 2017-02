Demande de Stage universitaire conventionnées et non remuneré. à Djibouti

Bonjour,



je suis une étudiante universitaire qui cherche un stage dans des entreprises de communication .Ce stage est conventionné par mon université de Djibouti et non rémunéré pendant une période d'un(1)mois.



Merci de me contacter par mail afin que je puisse vous envoyer la convention du stage.

Partager cette page whatsapp



email