demande d'un emploi à Djibouti

Assalam aleikoum je suis titulaire d'un licence d'adminstration et economie social et je suis a la recherche d'un emploi. En effet, je fais un stage dans une entreprise et j'ai pu acquérir de solides connaissances en comptabilité générale (rapprochements bancaires, enregistrements comptables divers, relances clients, règlements fournisseurs, facturations, gestion des stocks, secrétariat) et une parfaite maîtrise des logiciels Word, Excel et Ciel sage commercial. Je me tiens à votre disposition pour tout emploi que vous pourrez me procurer. Merci.

