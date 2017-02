Demande d'emploi pour le poste Comptable à Djibouti

Madame,Monsieur

Je tiens tout d'abord à me présenter, je me nomme Ahmed Mohamed et j'ai 23 ans.

J'ai actuellement, une Licence en Comptabilité, Finance et Audit à l'université Djibouti.

je suis Disponible maintenant, et je suis à la recherche d'emploi.

Partager cette page whatsapp



email