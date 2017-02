Demande d'emploi à Djibouti

Je suis a la recherche d'emploie . j'ai pris mon licence business administration en 2015 je connais bien la langue englais , francais et arabe . j'ai aussi une Permie de conduit B,C,D et une certificat du forklift , chargeur et exavador avec experience de conduit. J'attend a votre reponse pour l'un de cet different experience .

Partager cette page whatsapp



email