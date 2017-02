Demande d'emploi à Djibouti

Bonjour, je me nomme Abdourahman Mohamed Aden titulaire d'une licence appliquée en énergétique et énergie renouvelables et actuellement je suis en quête d'une offre d'emploi dans le secteur public et privé si cela me soit une opportunité. Ayant quelque expérience dans le milieu professionnelle notamment des stages effectués durant ma période universitaire de 3 ans à l'université, je me vois apte et assidue de remplir l’exercice qui me sera confié dans les jours à venir incha allah pour ainsi compenser mes années d'études qui ont été très difficile à venir à bout en ce moment .

Dans l'attente d'une réponse favorable de la part de ces acteurs d'emploi , veuillez agréer mes salutations les plus honorés .

