Demande d'emploi à Djibouti

Djiboutien Âgé de 22 ans, je suis à la recherche d’un emploi. Je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste correspondant à mon profil.

En effet, j’ai un niveau terminal (bac) plus maîtrisant l’outil informatique (Traitement du texte, Tableur, Présentation et la Base de donner). Je parle en française et en Arabe et j’ai aussi des connaissances en langues étrangères (Amharique et Anglais)

Disponible, de nature dynamique, et je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.

Volontaire et motivation sans faille, je serais ravie d’intégrer votre équipe afin de contribuer au dynamisme de votre société.

Partager cette page whatsapp



email