Demande d'emploi à Djibouti

Titulaire d’une licence en entrepreneuriat (bac+3) et d un DUT en Gestion Administrative et Commercial (BAC+2) et actuellement en formation a distance pour un master en management a Besançon

Je souhaiterais mettre mes capacites au service de votre organisation



C’est pourquoi je me permets de vous présenter ma candidature.

Au cours de mes expériences en entreprise dans différentes societe de la place appris à hiérarchiser les priorités, m’organiser dans mon travail, être davantage méthodique

Mes expériences dans le monde du travaille m’ont permissent d’acquérir des connaissances dans les domaines de la gestion administrative et commercial et financiere aussi bien, le management d’équipes et gestion de projet ainsi que des notions en logistique



En effet, j’ai suivi des formations qui me permettent d’être polyvalent au sein de tout type d’organisation.

Ambitieux et désireux de réussir ma vie professionnelle, j’utiliserai toutes mes compétences et mes qualités au service de l’essor de votre organisation, sans ménager mes efforts



veuillez me laisse un mail a l'adresse suivante pour contacte

medfahmi92@gmail.com

Partager cette page whatsapp



email