DELL VOSTRO 1450 à Djibouti

Je vends mon pc portable DELL VOSTRO, INTEL I3, RAM 4GO, DISQUE DUR 500GB

PLUS pour window je vous offre installation gratuit et je possede tous win 7, 8, 8.1, 10 all editions a vous de choisir celle vous voulez.

Avec son charger comme meme.

