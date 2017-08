Dell Latitude 3150 à Djibouti

Salut à tout sinon je vous propose de profiter mon mini DELL Latitude 3150 venu à MINESSOTA avec la dernière mis à jour de Windows 10 et un souris à distance de 3m et son cartable et de plus il possède l’Antivirus #Kaspersky de 1ans donc pour plus information veiller me contacter; alors en #tout c’est juste 52.000fd (plus le prix d’antivirus qui est 3000frd) et merci

55 000 FDJ

77657458

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 7 heures

