Danish Refugee Council à Djibouti cherche Formateur national Psychologue à Djibouti

Termes de référence - Formateur en Soutien psychosocial basé sur la communauté



CONTEXTE

DRC est une organisation internationale non gouvernementale qui promeut et soutient des solutions durables aux problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés et les personnes déplacées dans le monde entier. L'objectif de DRC est de protéger les réfugiés et les personnes déplacées (IDPs) contre la persécution et de promouvoir des solutions durables aux problèmes de la migration forcée, sur la base des principes humanitaires et des droits humains. . DRC a été enregistrée à Djibouti depuis 2015 et ses activités à Djibouti comprennent, entre autres, les moyens de subsistance et la protection, y compris les interventions de migration mixte.

Dans le cadre d’un projet EuropeAid accord2ee par la Délégation de l'UE à Djibouti a DRC et UNFD, pour la mise en œuvre du projet intitulé « Lutte contre les violences sur le genre basées et protection des Droits des Femmes et des Enfants dans Les camps de refugies d'Ali Addeh, de Holl-Holl et de Markazi et des Communautés de refugies urbains » en République de Djibouti. Les activités de DRC et de UNFD à Djibouti dans le cadre de ce projet comprendront le renforcement des capacités des titulaires de droits et d'autres parties prenantes clés, des séances de sensibilisation, une assistance directe pour les survivants, la gestion des cas, etc.



OBJECTIF

Afin de mettre en œuvre ce projet à Djibouti, DRC a besoin d'un consultant local qualifié pour concevoir un manuel de formation en français sur le soutien psychosocial communautaire et former le personnel de DRC et de UNFD sur l'écoute active, la gestion des cas et le soutien psychosocial communautaire.



OBJECTIF GLOBAL

Renforcer les capacités du staff de DRC, de l’UNFD et d'autres personnels humanitaires impliqués dans la protection et la gestion des cas de violence sexiste.



RESULTATS ATTENDUS:

Concevoir un manuel de formation sur le soutien psychosocial communautaire qui sera utilisé lors de formations ultérieures par le personnel de DRC et de l’UNFD

Offrir un formation de 2 jours sur les techniques d'écoute active / empathiques pour le personnel de DRC, UNFD et d' autres partenaires impliqués dans la gestion des cas de violence sexuelle et la violence fondée sur le sexe et les cas liés à la protection de l' enfance.

Offrir une formation de 2 jours sur les techniques de sensibilité au et prise en compte du genre, la gestion des cas et le suivi, et le système de référence.

Soumettre un rapport de formation. Le rapport devrait également inclure des images, des constatations clés et des recommandations.



METHODOLOGIE

En consultation avec DRC, la méthodologie sera proposée par le consultant, mais devrait inclure:

Séances de formation interactives

Présentations PowerPoint.

Groupes de travail, études de cas, etc.

Field coaching / discussions



DUREE DE L'ACTIVITE ET CONDITIONS DE PAIEMENT



La consultation devrait durer de 2 à 4 semaines. Le paiement sera basé sur une base forfaitaire en fonction des résultats. Le travail est offert sous forme de forfait comprenant un manuel de formation et des sessions de formation dispensées.

Le consultant recevra 30% des frais de consultance à la signature du contrat, 30% des frais après la révision et l'approbation du manuel de formation et 40% après les sessions de formation prévues.



PROFIL DU CONSULTANT

Avoir un diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences sociales. Une longue expérience dans le domaine similaire sera évaluée en conséquence

Expérience démontrée en matière de renforcement des capacités et en organisant et en facilitant des formations et des ateliers.

Excellentes compétences en analyse et en écriture.

La maîtrise du français écrit et oral est obligatoire.

La maîtrise dans les langues locales, principalement le Somali et l'Arabe est Obligatoire.

Connaissance de l’anglais professionnel écrit et oral est un atout

La maîtrise des packages informatiques communs à savoir Word, Excel, PowerPoint, etc.

Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité démontrée à établir des relations efficaces et de travail avec les membres du personnel et d'autres parties prenantes.

Excellentes compétences en communication et sens de la diplomatie.



PROCESSUS DE SOUMISSION

Les candidats intéressés qui remplissent le profil requis sont invités à présenter une expression d'intérêt, y compris:

Une déclaration d'aptitude, y compris une proposition de technique qui explique comment les objectifs et les résultats attendus du travail seront livrés en même temps que la méthodologie proposée et CV avec les détails des qualifications et l'expérience

Plan de travail indiquant clairement l'horaire d'activité

Proposition financière proposant des estimations de coûts et des frais de consultation

Contacts de trois organisations qui vous ont récemment contracté pour effectuer une mission similaire

Les demandes seront envoyées à l'adresse électronique suivante vacances@drcdjibouti.org au plus tard le 4 Juin 2017.

Partager cette page whatsapp



email