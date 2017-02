cuisinier experimente à Djibouti

Nous recherchons d'urgence un cuisinier confirmé, avec un bon niveau de français et d'anglais et des références professionnelles précises. Ayant un expérience de travail pour les gastronomies internationales et qui a déjà travailler dans des grandes restaurant.



Prière d'Envoyer votre CV.

email