covoiturage Urgent à Djibouti

Bonjour,

je suis à la recherche de covoiturage.

J'habite Quartier aéroport et je travaille au centre ville.

Je souhaite un covoiturage sérieux le matin ou l'après midi, je participerai aux frais d'essence sans soucis.

Si cela intéresse quelqu'un ça me depannerai énormément.



Me contacter par téléphone.

1 000 FDJ

77174104

Véhicules, Voitures

il y a 19 heures

