Covoiturage ecole Nativité à Djibouti

Si vous cherchez un taxi serieux pour vous decharger des APRE-MIDI pour l'ECOLE DE LA NATIVITE je suis a votre dosposition.

De préference cité saoudi et les environs de rue de zeila car j'ai deja 1 enfant et je cherche 2 autres.

On discutera du prix.

Aussi je n'ai pas de places pour les matinées.

merci a vous

77 253544

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

