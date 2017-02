Cours soutien Somali et Anglais à Djibouti

Cheers citoyens, nous sommes une ecole privee. On vous propose des cours soutien de la langue maternelle et de l Anglais intensive de 6 mois avec une certificat d etude. Les cours sont Les apres-midi de 17h00-18h00 et Les soirs de 20h30-21h30. Venez nombreux Les amies et ne ratez pas cette chance

Adresse: Balbala Adi Q9 au pres de blik-blik de Balbala

Ecole: Djibouti school of English and Somali.

Prix: 1000 Somali et 2000 L Anglais intensive.

