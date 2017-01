cours soutien de mathématique à Djibouti

Bonjour, je m'appelle Mr youssouf houssein , je suis Professeur de mathématique en lycée avec une très bonne maîtrise des programmes et des matières informatique , propose des cours en période scolaire et pendant les vacances.

Grande pédagogie, J'ai 10 ANS d'expérience à l'éducation nationale et en soutien personnalisé. Motivation, méthodes simples et efficaces adaptées à chaque élève. Avant d'engager les cours, une rencontre avec les parents et l'élève est demandée, celle-ci permettra de définir les besoins et convenir ensemble de l'action à mener. Les progrès sont assurés.

Tarifs convenable .

Pour plus de renseignements, je vous prie de me joindre au numero suivant

