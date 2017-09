Cours Soutien à Domicile à Djibouti

Bonjour chers parents

je suis un jeune Djiboutien niveau Bac+1 Logistique et Transport. Je donne des cours soutien à domicile pour les eleves des 6eme au 9eme année et j'ai baucoup des experiences dans cette domain.

j'espert ne pas vous decevoir et je ferai tous pour ameliorer les niveaux des vos enfants, la reussite de vos enfants et ma priorité.

pour plus infos veuillez contactez le numero suivante, le prix a debatre.

Partager cette page whatsapp



email