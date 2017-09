Cours Soutien à Domicile à Djibouti

Bonjour

chers parents je suis un jeune Djiboutien titulaire d'un Bac+1 en Logistique et Transport à l'université de Djibouti

Je tiens à vous informer que je donne des cours de soutien à domicile pour les élèves de 6eme, 7eme, 8eme et 9eme (college).

J'ai deja baucoups des experiences dans ce domaine et je ferais tous pour ne pas vous décevoir, la reussite des vos enfants et ma priorité.

