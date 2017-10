Cours particuliers informatique et bureautique à domicile à Djibouti

– Initiation et perfectionnement à Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook…)

– Initiation à internet (gestion e-mails, moteurs de recherche…)

– Découverte et utilisation des technologies numériques (webcam, scanner, gestion photos numériques…)

– Sensibilisation aux opérations de maintenance (anti-virus, mises à jours système et logiciels…)

– Conseils achat ordinateur, installation de nouveaux logiciels…

– Récupération de données et dépannage ordinateur…

Les cours seront adaptés à votre niveau et à vos besoins, n’hésitez pas à m’en parler !

