Cours de Soutien collège, lycée à Djibouti

Bonjour,



En groupe ou Individuel,Je donne des cours de Soutien pour les élèves du collèges et du lycées pour les matières suivants: Maths, physique-chimie et SVT.

Véhiculé, je suis disponible toujours. Et le prix est 10000 Fdj par matière et par personne….

Partager cette page whatsapp



email