Cours de soutien a domicile à Djibouti

Salut cher parent

Je suis titulaire d'un diplôme de licence Appliquée en Logistique et Transport, et je propose des cours de soutien au élèves de l’école primaire (entre 10.000 à 15.000 DJF en fonction de classe) et en Maths, Français, Histoire-Géo, SVT au profit des élèves du collège (6000 fdj par discipline),

J'ai cinq ans d'expérience dans l'enseignement à domicile.



Contactez moi sur le numéro suivant.

Partager cette page whatsapp



email