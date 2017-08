Cours de Soutien à Domicile à Djibouti

Bonjour cher(e)s Parents/Etudiant(es),

Je suis une enseignante privétitulaire d'une licence en Communication à l'université de Djibouti.

Experimenté, Pédagogue, polyvalente et ponctuelle dans toutes les taches que j'entreprends, j'ai l'experience d'enseignante privée depuis 6 ans.

Je dispense les cours à domicile pour les eleves de 1ere année à 5 eme année (la maternelle),de 6 eme année à 9 eme année(le college),de second au terminale (au lycée).

Ainsi cher/es parents, étudiant(es),en dessous vous verrez les détailles décortiqués de mon enseignements à votre portée et biensur le choix vous revient.

Je dispense les cours d'été comme suit:



La maternelle :

De 1ere année à 5 eme année : cours d'apprentissage d'écriture et de lectures avec des méthodologie propice à l'enfant. (livres d'écriture, audio, décryptage des lettres) .

Disponibilité: 4 jours par semaine et 1h par heur / Prix : 12000 fdj et à domicile.

College:

De 6 eme année à 9 eme année : je dispense des cours de francais, d'histoire géographie et de SVT / disponible 3 jours par semaine.

Prix unitaire:10000 fdj pour chaque eleve et ainsi que pour les 3 autres matières.

Lycée:

De seconde à terminale: je dispense de cours de soutien de francais, d'histoire géographie et de la philosophie, ainsi que les préparation des projets d'étude en classe de seconde et de terminale de OGR(Organisation et Gestions des Ressources Humaines)

Disponibilité: 2 jour par semaine et 1heure/jour.

Prix: Pour les 2 matieres (francais, histoire )= 9000 fdj les deux matières .

Pour la philosophie: 5000 fdj chacun.

Pour la préparation des projets et étude:

2h de cours par semaine et 5000 fdj le mois.



Vous remerciant d'avance de votre indulgence, je vous prie de me contacter pour plus amples information via mon mail.



Merci.

