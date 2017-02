cours de soutien à domicile à Djibouti

Bonjours

chers parents, je suis une institutrice d'une maternelle, je suis là à aider vos enfants les devoirs à la maison et aussi j'ai 5ans une expérience. Ainsi, j'ai une imprimante auquel je lui imprimerai des exercices pour

qu'il fasse le jour que je suis absente et qui

mettra une avantage aux résultats de son carnet. Je travaille que 4 jours/semaines et les heures ne comptent pas parce que mon importance ce qu'il comprends les devoirs à la maison ou les programmes que je lui ferai.

Pour un seul enfant, j'enseigne à 15000 fdj au primaire et au collège (Maths+ Français); et en cas c'est plusieurs, j'enseigne 10000 fdj au primaire et au collège (Maths+ Français). Pour plus d'information veuillez me contacter sur mon numéro 77.66.51.16. Merci

Partager cette page whatsapp



email