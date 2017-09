Cours de soutien à Djibouti

Asalam halekoum



Nous avons le plaisir de vous informer que Djib-prof est disponible pour vous faciliter de trouver des professeurs de lycée ou collège de très hautes compétence et qui sont près à se déplacer pour vous( dans votre habitat) pour vous aider à progresser et réussir dans vos études scolaire.

vous avez du mal à maitriser une matière (ex mathématique,français ou économie ,philo ect...) n’hésitez pas à contacter Djib-prof.

Vous avez un enfant qui a du mal à lire ou écrire Djib-prof pourrai aussi vous faire parvenir un(e) enseignant(e) d'école primaire afin de remédier les lacunes de votre enfants.

veuillez nous contacter sur notre mail

