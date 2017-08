Cours de soutien à Djibouti

Bonjour à tous ,

Je suis un titulaire de master 1 en option langues et communication à l'université de Brest en France , je maîtrise plusieurs tel que : Français, Anglais ,Arabe , et un peu de finnois , en plus la somalie c'est une langue maternelle.

si vous parlez anglais et vous avez besoins d'apprendre arabe ou bien français , je suis à votre disposition .

En outre , j'ai une expérience dans le domaine d'enseignement . n'hésitez pas de me contacter à ce numéro.

