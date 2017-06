Cours de philosophie gratuit pour les élevés du bac à Djibouti

Salam Aleykoum,

Chers étudiants du baccalauréat,je vous invite à bénéficier à un cours gratuit de philosophie sans contrepartie.

Ceci est un acte civique et patriotique pour moi en l'honneur de la fête d'indépendance.

Autant que jeune étudiante universitaire,je vous mets à votre entière dispositions mes compétences et qualifications éducative que j'ai requis au cours d'un parcours enrichissant.

Ps:veuillez vous regrouper afin de vous dispenser les cours ensemble à la même et au même endroit.

Veuillez me contacter pour plus amples informations.

Merci et Ramadan Kareem,qu'allah vous facilite les épreuves.

