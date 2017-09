cours de comptabilité avec projet et étude a domicile à Djibouti

chères élève et étudiants vous aviez de difficulté en comptabilité ou de difficulté sur vos projet et étude et vous voulez un soutien d'un professeur expérimenté je vous propose me service je suis un professeur de comptabilité à l'université et je fait les cours des comptabilité à domicile depuis très longtemps ; j'aidé beaucoup d'étudiant a surmonté leur difficulté en comptabilité ; chaque début d'année scolaire je relance mes offre j'aimerais commencé avec l'année scolaire donc tout personne intéressé veuillez me contacté le plus vite possible

