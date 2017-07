Cours d'été à domicile niveau LYCEE et niveau COLLEGE à Djibouti

Je suis une professeure et une pédagogue expérimentée.je suis titulaire d' une licence MIAGE et ayant un diplôme bachelier scientifique.

Je dispense des cours de soutien aux élèves qui ont des difficultés scolaire et aussi pour se préparer l'année scolaire prochaine.



Les tarifs par élève:

Niveau lycée

- spécialité Tle IAG: 20 000 fdj

-spécialité 1er IAG: 15 000 fdj

-Management terminale: 15 000 fdj

-1er Management: 10 000fdj

Niveau collège:

-le tarif de ces trois matières Maths svt physique est: 15 000 fdj

