Cours d'anglais avancé ou débutant prof bilingue ...Progrès assurés ! à Djibouti

Professeur d'expérience donne cours et soutien aux élèves de tous les niveaux et pour tous ceux qui préparent leurs examens (BAC, BEF, BAC PRO, BEP ETC.)

Professionnel expérimenté, parfaitement bilingue. ( l'anglais et l'arabe)

je donne des cours particuliers d'anglais tous niveaux à mon domicile ou au votre .

je peux vous donner les petits astuces qui font toute la différence pour apprendre rapidement l'anglais.

je donne des cours simples, pratiques, de manière a la fois ludique et pédagogique, permettant non seulement de progresser à l'écrit (grammaire + vocabulaire), mais surtout et avant tout à l'oral. aide à la préparation d'examen à l'écrit et l'oral. CV , lettre de motivation

je donne aussi cours d'arabe avec une méthode rapide et dynamique.

alors n'hésitez-pas à me contacter si vous cherchez quelqu'un de sérieux

les horaires des cours de 16h30 a 22h00 toute la semaine.

prix est négociable

contactez moi au 77348214

