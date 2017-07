Cours d'accompagement pour le projet et etude du bac à Djibouti

Bonjour,



Vous passez le bac et vous vous etes perdues dans la préparation du projet et etude,la solution est en moi.

je me présente ,je suis un étudiante en licence à l'université et douée pour les mises en oeuvre pratiquement et théoriquement des finalisation des projets et etude pour ce qui passe le bac bien-sure.

De ce faite,je suis disponible une(1)fois par semaine.

Jeudi soir à 19h.

Ainsi,je vous fournirais mes compétences que deux(2) heures et une seule fois par semaine.



Prix: 2000 fdj pour 2 séance.

Merci de me contacter par mail.



Bien à vous!

