Cours à domicile à Djibouti

Bonjour ou bonsoir, tout le monde, vous cherchez des cours à domicile pour votre enfant et il a une difficulté à résoudre les exercices à l’école alors j'ai expérience de 5 ans pour les enfants ayant une difficulté qu’il soit primaire ou collège. Ainsi, j’ai une imprimante et les feuilles blanches pour que je lui fasse plus des exercices les jours que je ne viendrai pas.

1) s’il s’agit individuel (je travaille 4 jours/semaines)



- Primaire : 15000 fdj/enfant.

- Collège : (6ème ou 7ème : - Maths, FR et SVT : 15000 fdj) ;

(8ème ou 9ème : Maths et FR : 15000 fdj).



2) s’il s’agit collectifs ou groupes (je travaillerai 4 jours/semaines)



- Primaire : 10000 fdj/enfant.

- Collège : (6ème ou 7ème : Maths, FR et SVT : 10000 fdj) ;

(8ème ou 9ème : Maths et FR : 10000 fdj).

Si c'est plus que 3 personnes, il y'aura de moins donc veuillez m'appeler pour plus d'information

Partager cette page whatsapp



email