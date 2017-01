Cour soutient a domicile et apprentissage du sains courant à Djibouti

Vous êtes à la recherche d'une personne disponible et expérimentée pour aider vos enfants à dépasser des difficultés scolaires et à augmenter leurs résultats?



Je vous propose une aide aux devoirs personnalisée, afin de mieux comprendre les cours et d'acquérir une méthodologie de travail.

J'applique des méthodes spécifiques afin que l'apprenant développe sa confiance en lui et son autonomie, tout en stimulant sa curiosité.

Je peux accompagner vos enfants et adolescents de la primaire jusqu'à la terminale pour le matière suivants (arabe, anglais et le sains courant.



J'ai un diplôme Arabe a l'universite de Djibouti , et je fais se travaile depuis bien longtemps.



J'ai me déplacer au alentour du balbala juca pk12 ou 13...... Tarif supplémentaire appliqué au-delà de Djibouti ville .



Disponibilité: tous les soirs à partir de 16h30 à 21h sauf l vendredi

Tarifs: négociable



MERCI

