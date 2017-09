Cour soutien à domicile à Djibouti

Titulaire d'un bac +2 (d'économie et gestion )biensure à l'université de djibouti ,j'ai l'initiative de vous annoncer cher(e)s parents que cependant je donne des cours de soutien à des enfants ,compris entre la maternelle jusqu'àu collège ,mais si vous en voulez je pourrais me déplacer sans exception jusqu'à à votre domicile afin de pouvoir venir en aide à vos enfants et donner des cours de soutien à domicile ,j'ai une bonne maitrise de la langue francaise mais je suis convaincu que mes talents vont me porter chance afin de mieux servir à vos enfants avec brio et in sha ALLAH j'espère que je serai à la hauteur de mes experiences. Cordialement MAHAMOUD

