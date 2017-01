cour informatique à Djibouti

Vous êtes à la recherche d'une formation disponible et expérimentée pour vous aider à dépasser des difficultés professionnel a trouve un travail.



Je vous propose une formation, afin de mieux comprendre l'informatique le réseaux et enfin le maintenance informatique .

J'applique des méthodes spécifiques afin que l'apprenant développe sa confiance en lui et son autonomie, tout en stimulant sa curiosité.



J'ai un diplôme de licence en informatique et en maintenance a l'universite de Djibouti , et je fais ce travaille depuis bien longtemps.

6 000 FDJ

77775989

Multimédia, Informatique

il y a 4 heures

