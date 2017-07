Coupes-Oignons et Presse-fruits Manuelle à Djibouti

Coupe-oignons et presse-fruits à Djibouti

Coupe-oignons et presse-fruits



Bonjour à tous et à toute,



j'ai le plaisir de vous de vous annoncer que les coupe-oignons et les presse-fruits sont arrivées.

Pour ce qui ont deja reserver la commande,nous vous communiquerons de suite et vous livrerons à domicile.

Pour les clients qui sont interesser ,veuillez me contacter par mail afin de vous reserver et de vous livrer votre commande à domicile.



Prix: 2000 Fdj prix unitaire d'un coupe-oigon et 1500 Fdj pour chacune des presses-fruits.



PS: Le stock est limité,veuillez commandez en avance !



Merci.

2 000 FDJ

Maison, Décoration, Electroménager

28 avril, 2017

