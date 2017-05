Coupe oignons à Djibouti

Des coupes oignons manuelles grande

Bonjour,



je mets en vente des coupes oignons manuelle de taille grande qui pourront vous faciliter la tache cuisiniereà savoir:



coupure d'oignon;

des legumes,

des fruits,

des tomates,

des chous,

des carrotes,

et tout autres actions cuisiniere.



Merci de me contacter par mail afin de vous livrer si vous etes interesser

