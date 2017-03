Costumes et abayas neuf à Djibouti

- Vente de 2 costumes neufs de couleur noir et silver et de taille 42.

- Vente de 2 cravates neuves: une large de couleur noir/blanc, et l'autre slim de couleur bleu.

- Vente de 2 abayas neuves: une abaya de couleur bleu avec son voile et son sac à main de même couleur. Et l'autre de couleur paige avec son voile de même couleur.

Partager cette page whatsapp



email