Consultant et Ingénieur en Bâtiments et Travaux Publics à Djibouti

Je suis Un Ingénieur Expérimenté dans les domaines des Bâtiments et Travaux Publics. Travaillant comme Consultant Indépendant ,depuis 2008, dans les domaines du BTP. Je suis sollicité par les Entrepreneurs du Bâtiments et Travaux Publics et les particuliers qui ont des projets de construction ou des travaux à exécuter. Alors si toi aussi qui lit cet Annonce, pense-tu à un projet de construction ou à l'exécution de tout type de travaux intérieur ou extérieur..... petit ou grand. Je suis la bonne personne et l'interlocuteur bien placé pour s'adresser et disponible pour t'aider du debut jusqu'à la fin de votre projet de construction ou de votre travaux. Pense à moi et contacte moi au (00253) 77 3190 22 pour l'ensemble des services suivants:

_Architecture-Diagnostic (Expertise, Etudes et contrôles etc.…)

Topographie (Polygonation, levées détaillés, Implantation des ouvrages, nivellement etc.…

_Assainissement-Terrassement (Fosse sceptique, Démolition, remblai, déblai etc. )

_Construction-Maçonnerie : de nature (en Béton armé, briquets, pierres, en bois, en construction métallique et mixte. etc.

_Escalier-Garde corps

_Charpente-Toiture-plafonnage

_Carrelage

_Peinture et Décor

_Menuiserie (Alu, Bois, PVC)

_Electricité

_Plomberie

_Climatisation-Chauffage

_Rénovation Intérieure

_Aménagements Extérieurs

_Isolation thermique

_Cuisine-Sanitaire

_Alarme-Sécurité-Incendie



Et toutes genres de bricolages nécessaires



Nous aidons également toutes les jeunes Entreprises à leur établir tous les documents nécessaires à la préparation et à l'exécution des travaux(Etude de prix, plan d'exécution, Bilan main d'œuvre et matériel etc.).



A des prix Spéciaux et abordables.



BONUS

Nous offrons gratuitement à nos clients les services suivants :

_Tous conseils dont besoin nos clients sur les affaires courantes des constructions Générales,

_Renseigner et Aider nos Clients à la démarche de l’obtention des documents administratifs de construction ( Titre Foncier, Permis de construire, Permis de remblai, Certificat de conformité d’elètricité, Certificat de conformité général, Certificat Parasismique etc.…,

_Etude, suivi et contrôle gratuite si le client nous confie l’exécution des travaux de construction, de la réhabilitation ou d entretien,

Nous aidons nos clients dans leurs démarches d'Achats et des ventes des terrains et des maisons pour ce qui est l'évaluation.



contacte moi au (00253) 77 3190 22

