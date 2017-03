console de jeux à Djibouti

Bonjour, je vends cette console de jeux 1er âge VTECH avec 8 jeux et une deuxième manette.. Les deux manettes s'adaptent très facilement et rapidement aux droitiers comme aux gauchers.. Elle a juste un petit mauvais contacte au démarrage mais une fois allumer, c'est bon.. C'est simplement pour cette raison que je la vend à un prix très très bas ! Voici la liste des jeux : toy story 2, dora, némo, scooby doo, roi lion, cars, oui oui et winny l'ourson

15 000 FDJ

Multimédia, Consoles, Jeux vidéo

il y a 4 heures

