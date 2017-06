Congelateur - SUPER GENERAL- 330L à Djibouti

Je viens de fermer ma boutique et je vends 2 congélateur achetés de Dubaï directement - super Général-. Un est tout neuf, encore dans son carton et l'autre a été utilisé pendant 3 mois. Je les mets en vente pour 50 000fdj (le tout neuf) et 40 000fdj pour le second. Si vous êtes intéressée contactez-moi par téléphone ou par mail.

Merci!

50 000 FDJ

77788882

Maison, Décoration, Electroménager

il y a 10 heures

