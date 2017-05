Congélateur presque neuf à Djibouti

Bjr je vends ce congélateur presque neuf pour un prix défiant de toute concurrence de 45000fdj.consommation economique

Raison de vente:il congelé trop.convenable pour les gens qui veulent vendre de glace (baraaf).



Laissé moi vtre numéro je vs appellerai et je vs montrerai .merci

45 000 FDJ

