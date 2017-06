Comptable Senior (H/F) à Djibouti

Description de poste :

-Gestion des comptes clients

-Gestions des inventaires

-Gestion et suivi des immobilisations

-Contrôle de la facturation

-Contrôle des comptes

-Travaux de fin de mois

-Préparations des provisions IFC

-Toutes autres tâches connexes

Prérequis

-Diplôme de Maitrise en comptabilité

-Expérience minimale de 5 ans à un poste similaire

-Bilingue

-Discrétion, rigueur et flexibilité





PJ: CV et lettre de motivation

