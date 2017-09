Comptable expérimenté(e) à Djibouti

Groupe local à fort potentiel de développement recherche pour son département comptabilité un (e) comptable.



Vos missions



Collaborateur/collaboratrice comptable au sein de notre service de comptabilité et sous la supervision du responsable de département vous assurez la gestion de vos dossiers en totale autonomie :

gestion et tenue des comptes, établissement des déclarations fiscales, bilans, reporting mensuels, consolidation et tableaux de bords.



Votre profil



Vous disposez d'une formation en comptabilité bac+2 complétée par une expérience de 2 années en comptabilité, en tant que Collaborateur/collaboratrice comptable au sein d'un département de comptabilité.



Vous êtes autonome, rigoureux(se) et Vous avez envie d’évoluer.



Envoyez votre candidature par email.

