Comptable en recherche d'emploi à Djibouti

Comptable ageé de 31 ans diplomé en BAC + 2 titulairede DUT Finance Comptabilité. Avec 7 ans d'experience professionnel dans 3 trois societe differents, bonne pratique d'usage et de paramettrage de logiciel comptable sage, ciel compta, iris, afsyss , deluxe. Bonne pratique de langue ANGLAISE. A Contacter au 77657385 or 77802070 and email: moussarijal@gmail.com



Accountant searching job, with 7 years of skills professionnal experiance i can pratice the setting software of accounting software like sage,ciel,compta, good pratice of english language

