Comptable disponible pour tenir votre comptabilite dans le sage sarri à Djibouti

Je suis un spécialiste de sage sari et diplômé d'une licence comptabilité et finance d'entreprise avec 6 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et d'audit financier . je suis professeur de pratique logicielle comptable à l'université et comptable à free zone je vous propose mon expérience et ma compétence universitaire pour tenir votre comptabilité de façons professionnelles je suis disponible .

