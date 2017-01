Commutateur Sans Fil AC Minuterie 220V Wifi à Djibouti

Smart Switch Télécommande Domotique Via IOS Android

caractéristiques

soutien WiFi réseau.

soutien suivi de l'état, appareils ménagers statut rétroaction en temps opportun à votre Application.

soutien, tournez à distance sur ou off ajouté dispositifs.

soutien Max 8 tâches de synchronisation pour chaque périphériques supplémentaires.

soutien de nombreux WiFi smart switches un téléphone intelligent.

installation facile, une manipulation facile et peut être activé immédiatement et de manière stable.



spécification

plage de tension: 90-250 v AC (50/60Hz)

courant Max: 10A

Max Puissance: 2200 watts

Dimensions: (L) 88x (W) 38x (H) 23mm

couleur: Blanc

humidité: 5-95 pour cent

Fréquence sans fil: 2.4 Ghz

Temp de travail:-20-75 degrés

3 500 FDJ

77886010

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 2 heures

