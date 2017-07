Colliers Ras du cou à Djibouti

Bonsoir,



je vends des differents collier ras du cou pour les filles et femme branchées à la mode.Leurs prix varient entre:



Le collier(ras du cou) en coton de couleur noir est à 700 fdj.

Le collier(ras du cou) en plastique ayant un ecoeur d'arbre,de coeur,de love à 500 fdj

Le collier(ras du cou) en plastique ayant des ecoeurs de perle à 400 fdj.

Et le plus simple avec un ecoeur de boule à 300 fdj.



Cet exactement comme la photo ci-dessus affiche.



Merci de me contacter par mail.

