Collier et Bague en Argent sous forme d'infini à Djibouti

Salam aleykoum,

je mets en vente mon collier et mon bac en argent qui ont une forme d'infini.je l'ai acheté il y'a 3 mois et non utilisé depuis 2 mois.

Collier:10 000 fdj

Bac:5000 fdj.

Veuillez me contactez par mail pour les intéréssés sérieux.



Merci

15 000 FDJ

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 12 heures

