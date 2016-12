Coffrets cadeaux neufs à Djibouti

Je vends de coffrets cadeaux neufs. Le 1er modèle comprend : cravate, portefeuille, boutons de manchettes, parfum, ceinture, stylo et montre. Le 2ème modèle comprend : portefeuille, lunettes, parfum, ceinture et montre.

Le prix d'un coffret cadeau est 8 000 FDJ. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avance!

8 000 FDJ

77043633

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 7 heures

